روزلين هاميل: استشهاد أخي رسالة أمل لا تنسى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت روزلين هاميل، إن “استشهاد أخي رسالة أمل لا تنسى”، وهي شقيقة الأب جاك، الكاهن الفرنسي العجوز (86 عاما) الذي قتل بوحشية على يد اثنين من المتطرفين الاسلاميين في 26 تموز/يوليو عام 2016 في كنيسة سانت إيتين دو روفري في روان شمال فرنسا.

وكانت الكنيسة المذكورة قد تعرضت في 26 تموز/يوليو 2016، الى هجوم من قبل شخصين مسلحين بسكاكين، قاما قبل مقتلهما على يد رجال الشرطة، بذبح كاهن الكنيسة الأب هاميل.

وأضافت روزالين في تصريحات لجمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية، أن “شهادة أخي تحمل معنى أكبر في أسبوع الآلام، وهي رسالة للجميع، المؤمنين وغير المؤمنين، رسالة رجاء تشهد لقوة الإيمان وللأمل في الوقت نفسه”

هذا وقد تم ذكر الكاهن مؤخرا من قبل عون الكنيسة المتألمة خلال حدث (كولوسيوم أحمر)، حيث حرصت روزالين صراحة على شكر الجمعية البابوية، قائلة “إن نبأ هذا الحدث أثار فيّ مشاعر قوية، وأنا أشكركم حقا من كل قلبي”، حيث “يجب أن يُكرَّم جميع الشهداء، لكن أولئك الذين قُتلوا بسبب كراهية الإيمان يستحقون احترامنا أكبر”، فـ”هناك في الواقع شيء مقدس لا يمكن تجاهله، حتى من جانب من لا يؤمن”.

وتابعت “لم يستطع أحد أن لا يتأثر أمام استشهاد رجل الإيمان هذا الذي صلى من أجل السلام حتى أنفاسه الأخيرة ونقل كلمة الله بحماس”، مشيرة إلى أنه “خلال هذا العام ونصف العام”، منذ وقوع الحادث “عمد أشخاص عديدون الى إكرام ذكرى شقيقها، حيث زاروا كنيسة القديس ستيفان الصغيرة”.

وأردفت شقيقة الكاهن “لقد تلقينا دعم وعزاء آلاف الأشخاص”، وأن رد الفعل هذا “دليل على حقيقة أن الحرية الدينية ليست في خطر بأوروبا بعد”، ومع ذلك “وفي الوقت نفسه، من الضروري أن تبقى اليقظة عالية”، فـ”أنا أشعر بنوع من عدم الارتياح لمعرفة أن جزءا من الجيل الجديد لا يعرف مثال شهدائنا”. واختتمت بالقول “إنهم شباب ضعفاء ومضطربون بسبب المجتمع الاستهلاكي، ويمكن أن يَفسدوا بسهولة”.