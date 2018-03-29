إيطاليا: خمس اعتقالات تشمل تونسيا أيضا بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لاتينا – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم تنفيذ خمس عمليات اعتقال، شملت مواطنا تونسيا أيضا، بتهمة الإرهاب.

وأضافت المصادر ذاتها أن “من بين المعتقلين في عملية مكافحة الإرهاب التي تمت على نطاق واسع، ونفذتها قوات الشرطة بين روما ولاتينا”، وأن في هذه الأخيرة “هناك مواطن تونسي يتردد على المدينة، تورط بتزويد أنيس العامري بوثائق هوية مزورة تمكنه من مغادرة إيطاليا والذهاب إلى برلين”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “رجال مقر الشرطة الوقائية يقومون بالتعاون مع مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في روما ولاتينا، بتنفيذ أمر حجز احترازي في السجن ضد خمسة أشخاص، مرتبطين بشبكة العلاقات التي أقامها الإرهابي العامري في إيطاليا”.

وخلصت المصادر الى القول إن “المحتجزين يواجهون تهماً بجرائم التدريب، ممارسة الأنشطة الرامية إلى الإرهاب الدولي، التورط بنشاطات إجرامية تشمل تزييف وثائق وتسهيل الهجرة السرية”.