عسكري إيطالي: اتباع كلمات الوزير مينّيتي في حالة تأهب عيد الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عسكري إيطالي بشأن حالة التأهب الخاصة بأيام عيد الفصح، إن “النهج الذي سيتم اتباعه يستند الى التأمل بكلمات وزير الداخلية ماركو مينّيتي”.

وأضاف رئيس مؤسسة (إكسا) للخدمات الأمنية والعسكرية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “من المتكرر أن تشهد فترات الأعياد، وبشكل خاص الدينية منها، تفعيلا لمشاعر قلق من التهديد الإرهابي، سواء أكان على صعيد الرأي العام أم المؤسسات الأمنية”.

وذكر تريكاريكو الذي شغل منصب رئيس هيئة أركان القوة الجوية، أن “هناك اهتماماً كبيرا بتصريحات الوزير مينّيتي، الذي تحدث عن تهديد جهادي لم يسبق له مثيل في بلادنا”، فـ”حقيقة أن الوزير يطلق رسائل تحذير منذ فترة، ينبغي أن يدفعنا الى التفكير”. وأستدرك “لا أعتقد أن ما يقوله يرتبط بمعلومات دقيقة جدا، بل بحقيقة أنه لا يمكننا أن نكون باستمرار في مأمن من عمل إرهابي ما”.

ونوه الجنرال تريكاريكو، بأنه “من بين أمور أخرى، بينما كان مينيتي يستبعد في السابق معادلة الربط بين ظاهرة الهجرة والإرهاب، فإنه لم يعد يفعل ذلك الآن”، وبشكل خاص “بعد الهزيمة الميدانية التي مُني بها تنظيم (داعش) وشتات العديد من عناصره الإرهابية”.

وأكد الخبير الأمني أنه “لسوء الحظ، ليس لدينا إزاء كل هذا إلّا الثقة بنشاط الوقاية الحازمة على نحو متزايد، والمثابرة والدقيقة”، مبينا أنه “في لحظة التي تفلت فيها شظية مجنونة ما (أي عملية إرهابية) من الإجراءات الوقائية، لن يكون ما يمكن فعله”، لأن “الأمر يتعلق بنوع من الإرهاب الذي يضرب الجميع وفي كل مكان، ولا توجد حماية يمكن أن تضمن سلامتنا”.