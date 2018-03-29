البابا: الحس الديني ممكن بدون ممارسات دينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البابا فرنسيس إن “الكنيسة تمتد نحو القداسة المدنية والمسيحية بأوسع معانيها”، فـ”للدين أهمية كبيرة بالنسبة لي، لكنني أدرك أن الحس الديني يمكن إمتلاكه في البيت أيضا وحتى بدون ممارسات دينية”، وإلا “فسيقتصر الأمر على مجرد ممارسة دينية على صعيد الطقوس فقط، وليس بالقلب والنفس”.

وأضاف البابا في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، أنه “إن كان علي اليوم تحديد معالم التدين الأقوى، فسأشير بالبنان إلى شعوب أمريكا الجنوبية، سهول أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، والشريط الأفريقي الممتد من شرق القارة إلى غربها، والتي نظرا لكونها قارة مضطربة ومعقدة، ينبغي مساعدتها كثيراً”.

وذكر الحبر الأعظم أن “على أوروبا أن تتقوى سياسيا وأخلاقيا على أية حال”، وأن “هناك هنا أيضا العديد من الفقراء والكثير من المهاجرين”. وأشار الى أن “أوروبا قارة خاضت حروبا وثورات ومنافسات وكراهية، حتى على صعيد الكنيسة”، لكنها “كانت أيضاً أرضاً بلغ فيها التدين أقصى حدوده، ولهذا السبب حملت اسم فرنسيس”، فهو “أحد الأمثلة العظيمة للكنيسة التي يجب إدراكها وتقليدها”.

وخلص البابا فرنسيس الى القول إنه “فخور” بأن يُطلق عليه اسم “الثوري”، حسبما وصفه رئيس تحرير صحيفة (لا ريبوبليكا) إيوجينيو سكالفاري مراراً.