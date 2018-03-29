ألفانو لنظيره الأذري: شراكة اقتصادية راسخة أهمها بقطاع الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، أنجيلينو ألفانو، خلال لقاء مع نظيره الأذري، المار محمدياروف العلاقات الثنائية بين البلدين بـ”الممتازة”، ملفتا إلى أن الشراكة الاقتصادية والتجارية على أسس راسخة في مختلف القطاعات، من بينها الطاقة، ذات الأهمية الخاصة”

ورأى ألفانو خلال اللقاء بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الايطالية، والذي سبقه لقاء آخر بمدينة باليرمو نهاية تشرين الاول/كانون الثاني على هامش مؤتمر للمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن “وتيرة اجتماعاتنا” تظهر المدى الذي حققته “الشراكة الديناميكية والواعدة” بين روما وباكو.

فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، قال ألفانو إن الرئاسة الدورية الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ملتزمة بـ”دعم التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لأزمة إقليم ناغورنو قرة باخ”، المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، وذلك “تمشيا مع مبادئ القانون الدولي ووثيقة هلسنكي الختامية ودعم الجهود التي يبذلها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك للتوصل إلى حل سلمي ودائم”.

وقال ألفانو إن الشركات الإيطالية “محل ثقة في أذربيجان تساهم بنشاط في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بالبلاد”، منوها بأن ممر الغاز الجنوبي هو “مثال رائع للتعاون الإقليمي يساعد على نمو واستقرار وازدهار جميع الجهات الفاعلة المعنية” بالمشروع

جدير بالذكر أن شركة ماري تكنيمونت الهندسية الإيطالية وقعت مؤخرا مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (SOCAR) عقدا لإعادة اعمار وتطوير مصفاة (حيدر علييف) لتكرير النفط في العاصمة باكو، تبلغ قيمته 800 مليون دولار.