إستطلاع إيطالي: تفاؤل بتشكيل حكومة جديدة رغم البرلمان المعلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدت غالبية من المواطنين الايطاليين الثقة في ولادة حكومة جديدة، على الرغم من أن الانتخابات العامة التي جرت أوائل الشهر الجاري أفضت إلى برلمان معلق، إضافة إلى النزاع الحالي بين حركة خمس نجوم (الحزب الاكبر تمثيلا في الجهاز التشريعي الجديد) ورابطة الشمال (الحائزة على العدد الأعلى من الأصوات بإئتلاف يمين-الوسط) على رئاسة الوزراء.

وأظهر استطلاع أن سبعة إيطاليين من أصل 10 على قناعة بتوصل الاحزاب السياسية إلى اتفاق على ولادة حكومة جديدة. ووفق معهد “ديموبوليس” للابحاث، فإن 19٪ فقط من الفئة المستطلعة تبدي تشاؤما بشأن التوصل إلى اتفاق وتتوقع عودة سريعة إلى صناديق الاقتراع.

وفيما يختص بالحلول الممكنة للتوصل إلى تحالف حكومي، أعرب 33% من الايطاليين المستطلعة آرائهم الرغبة في اتفاق. بين حركة خمس نجوم ورابطة الشمال، بينما فضّل 20% العودة إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن، وربما مع قانون انتخابي جديد. .

ويحبذ 16% من الفئة المستطلعة تحالفا حكوميا بين خمس نجوم والحزب الديمقراطي والحزب اليساري (أحرار ومتساوون) و 14% حكومة تجمع خمس نجوم مع كل أحزاب إئتلاف يمين الوسط ، وهو خيار لا يحظى بتقدير كبير من ناخبي الحركة.

ويدعم 12% تشكيل “حكومة مهام”، تحظى بدعم القوة السياسية البرلمانية الكبرى، بقيادة تكنوقراطي يختاره رئيس الدولة.