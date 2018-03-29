إمام نابولي: ظاهرة الإنجراف نحو التطرف لم تنته وحلها الإنفتاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال إمام عاصمة مقاطعة كامبانيا (جنوب وسط إيطاليا) ماسيمو عبد الله كوتسولينو، إن ظاهرة الإنجراف نحو التطرف لم تنته، وأن الإنفتاح هو السبيل الوحيد لمواجهتها.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أضاف كوتسولينو، وهو الأمين العام للكنفدرالية الإسلامية الإيطالية، أن “كل المسارات التي تم سلكها ترمي إلى تدخل حاسم للحد من مشكلة التطرف”، وأن “موجة الاعتقالات الأخيرة هذه، لا تدل سوى على ظاهرة لم تنته، ولا يمكن التفكير للأسف، بإمكانية أن تنته خلال وقت قصير”.

ورأى كوتسولينو، وهو رئيس مركز الجماعة الإسلامية في ساحة ميركاتو بنابولي، أن “من المهم أن تصبح المجتمعات الإسلامية المحلية في هذه المسيرة، حصنا للإرادة بالحفاظ على أمن أماكن عبادتنا ورفض ايديولوجية الكراهية والتطرف”، وأنه “من وجهة النظر هذه، كان مقر جماعتنا الكائن في المركز التاريخي لنابولي ملتقى دائما للعديد من الثقافات التي أثرت في المدينة، وليمثل بذلك عنصر تميّزٍ في ايطاليا”.

وذكر الأمام الإيطالي أن “مركزنا يسوده جوّ من التناغم والاندماج المطلق في الواقع المدني والديني والمؤسساتي الإيطالي”، الأمر الذي “يثبت أيضا من خلال علاقاتنا مع المؤسسات والسلطات على جميع المستويات”. واختتم بالقول “جماعتنا تنفتح في مناسبات عديدة على المجتمع المحلي، من خلال أحداث شهر أيار/مايو المخصصة للصروح الأثرية، برامج صندوق البيئة الإيطالي، أو الزيارات التي نحظى بها أسبوعيا من قبل المدارس والسياح”.