زعيم رابطة الشمال: بوسعنا غلق الحدود وطرد المهاجرين غير النظاميين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي ماتّيو سالفيني، إنه “إنْ شئنا فبإمكاننا إحكام غلق الحدود وطرد المهاجرين غير النظاميين”.

وكتب سالفيني على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الأربعاء، “إن رغبة أحد الإرهابيين الإسلاميين المعتقلين اليوم في إيطاليا تتمثل ببتر الرؤوس والأعضاء التناسلية للكفار الايطاليين والغربيين”، مشيراً الى أن “إحكام غلق الحدود، السيطرة على الحضور الإسلامي المنتظم، تسفير السجناء الأجانب الى بلدانهم، وطرد المهاجرين غير النظاميين، كلها تُجسد أن الإرادة = السلطة”، أي أن الرغبة بأمر ما تقود الى إمكانية تحقيقه.

وتابع زعيم الحزب الذي حظي بأكبر عدد من أصوات تيار يمين الوسط، في الإنتخابات الأخيرة، مستدركا، “لكن هناك من يرى أن الهجرة غير النظامية والتطرف الإسلامي هما من اختراع سالفيني”، واختتم مهنئا بـ”عيد فصح سعيد ملؤه السلام”.