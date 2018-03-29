أعضاء الاعلى للدولة بالعاصمة الليبية يدينون إختطاف عميد بلدية طرابلس المركز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعرب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن مدينة طرابلس عن “إدانة إختطاف عميد بلدية طرابلس المركز، عبد الرؤوف بيت المال”، مطالبين في بيان “المجلس الرئاسي والجهات الأمنية والضبطية بتحمل مسؤولياتهم في ضمان سلامته والاسراع بإطلاق سراحه”

ورأى أعضاء الاعلى للدولة عن العاصمة الليبية “إن تكرار مثل هذه العمليات التي طالت العديد من المواطنين وموظفي الدولة والسياسيين تعد إعتداء على أمن العاصمة واستقرارها”، مشددين على أن “لا سبيل لوقف مثل هذه الممارسات إلا بفرض سيادة القانون وعدم الافلات من العقاب”.

وكان المجلس البلدي لطرابلس المركز قد تحدث في وقت سابق عن “جهات عبثية اختطفت بيت المال بعد اقتحام بيته بقوة السلاح واقتياده إلى جهة مجهولة”. وأضاف المجلس، الذي أعلن تعليق العمل إحتجاجا على هذه الحادثة، أن “هذه الأفعال تهدد قيام الدولة ومدنيتها بشكل مباشر، وتجر العاصمة إلى ما لا يحمد عقباه”.