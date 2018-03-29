البعثة الأممية بليبيا تدين اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “إدانة اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز، عبد الرؤوف بيت المال.

وحذرت البعثة الاممية في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الخميس “من تزايد حالات الاختطاف في المدينة”، داعية “جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن” في ليبيا.

وكان المجلس البلدي لطرابلس المركز قد تحدث في وقت سابق عن “جهات عبثية اختطفت بيت المال بعد اقتحام بيته بقوة السلاح واقتياده إلى جهة مجهولة”. وأضاف المجلس، الذي أعلن تعليق العمل إحتجاجا على هذه الحادثة، أن “هذه الأفعال تهدد قيام الدولة ومدنيتها بشكل مباشر، وتجر العاصمة إلى ما لا يحمد عقباه”.