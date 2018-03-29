إسرائيل تبيع كرواتيا 12 طائرة مقاتلة بنصف مليار دولار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلنت الحكومة الاسرائيلية أن كرواتيا وافقت على عرض شراء 12 طائرة مقاتلة طراز إف-16 من اسطول القوات الجوية الإسرائيلية في صفقة تمتد لعشر سنوات تصل قيمتها النهائية إلى نصف مليار دولار.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إلتقى رئيس الوزراء نتنياهو رئيس الوزراء الكرواتي آندريه فالكوفيتش قبل حوالي شهرين في دافوس واتفق معه على بيع الطائرات”.

ونقل البيان عن نتنياهو أن “الصناعات الحربية الإسرائيلية تثبت مرة أخرى أنها من الأفضل عالميا. هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع وإلى جانب تعميق العلاقات بينهما في المجال الاقتصادي. هذه الاتفاقية ستعزز الصناعات الحربية الإسرائيلية كما هي ستعزز أمن الدولة”.