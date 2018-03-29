مسؤول أمني إيطالي: لا تهديدات إرهابية ملموسة خلال عيد الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مسؤول أمني إيطالي الخميس أنه لم يتم رصد “تهديدات إرهابية ملموسة” خلال عيد الفصح تستهدف العاصمة روما، التي تقع في قلبها دولة الفاتيكان.

ولكن المسؤول في مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في العاصمة، جيامبيترو ليونيتي لفت إلى أن عيد الفصح يعتبر “حدثا مهما لأن العديد من السياح سيقدمون إلى روما، لذلك سيكون لدينا اهتمام خاص” من الناحية الأمنية.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب عمليات مداهمة أمنية جرت على نطاق واسع، نفذتها قوات الشرطة بين مدينتي روما ولاتينا (على الاطراف الجنوبية للعاصمة) أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص يتشبه بأنهم كانوا على إتصال مع منفذ هجوم برلين في نهاية عام 2016، التونسي أنيس عامري، والذي لقي حتفه لاحقا في تبادل لإطلاق النار خلال عملية تفتيش روتينية لشرطة مدينة ميلانو.