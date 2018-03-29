وزير خارجية بلجيكا يحذر من خطورة انتشار الصواريخ البالستية على أمن الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حذر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، من خطورة انتشار الصواريخ البالستية على أمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وشدد ريندرز، في تصريحات اليوم الخميس، على ضرورة الاحترام الكامل والدقيق للحظر المفروض على بيع الأسلحة لمجموعات متمردة خارجة عن إدارة الدول، حسبما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ويأتي تصريح الوزير البلجيكي على خلفية قيام المتمردين الحوثيين في اليمن بقصف أهداف في المملكة العربية السعودية والأمر الذي تصفه بلجيكا وباقي دول الاتحاد بـ”الاستفزازي”.

ودعا المسؤول البلجيكي الأطراف المنخرطة في الصراع في اليمن إلى العمل للتوصل إلى آليات لوقف العمليات العسكرية، وقال “نؤكد دعمنا لوساطة الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل يصب في مصلحة اليمنيين”، حسب كلامه.

ويأتي حديث ريندرز في وقت تتعالى فيه أصوات رسمية وأهلية وتتحرك الكثير من منظمات المجتمع المدني لحث السلطات البلجيكية على وقف بيع السلاح للحكومة السعودية. وتتهم منظمات، على رأسها العفو الدولية، الحكومة المحلية في إقليم والونيا (جنوب بلجيكا الناطق بالفرنسية) بـ”التواطؤ في عمليات قتل المدنيين في اليمن على يد القوات السعودية”.

ويرد رئيس حكومة والونيا، على الاتهامات بالتأكيد على ضرورة أن يتم إقرار حظر بيع سلاح للسعودية على المستوى الأوروبي، فـ”أي تحرك محلي سيكون عديم الفعالية”، حسب كلام ويلي بورسيو.

ويقول بورسيو، أن أي تحرك محلي باتجاه حظر بيع السلاح للمملكة، سيكون له آثار كارثية على الوضع الاقتصادي في منطقته، إذ أن مصانع السلاح في الإقليم تؤمن أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة.