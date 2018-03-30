روسيا تطرد دبلوماسيين إيطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أن السلطات الروسية أصدرت قرارا بطرد مسؤولين اثنين في سفارتها بموسكو ومنحتهما أسبوعا لمغادرة أراضيها.

وقالت السلطات في روما أن مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية استدعى القائم بالأعمال في السفارة الإيطالية لدى الاتحاد الروسي اليوم الجمعة وابلغه شفاهة بقرار طرد دبلوماسيين إيطاليين.

ويأتي هذا القرار ردا على إعلان الخارجية الإيطالية طرد عدد مماثل من أعضاء السفارة الروسية لدى روما، على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرغيي سكريبال فى بريطانيا.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية، قد أوردت في مذكرة قبل أيام أنه “فى أعقاب النتائج التى توصل إليها المجلس الأوروبى فى 22 – 23 آذار/مارس الجاري، وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسى (ناتو)، أخطر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى بقرار طرد اثنين من المسؤولين فى السفارة الروسية من الأراضى الإيطالية فى غضون أسبوع”.

وكان زعيم رابطة الشمال الايطالية ماتّيو سالفيني قد انتقد قرار الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها المتضامن مع بريطانيا، مشيرا في تصريحات سابقة إلى أن “عزل ومقاطعة روسيا لا يحل المشاكل، بل يفاقمها”، على حد وصفه.