بلجيكا: عمدة مولنبيك من مرشحي جائزة افضل رئيس بلدية بالعالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يبرز اسم عمدة بلدية مولنبيك (بروكسل) السيدة فرانسواز سيخبماس، بين قائمة المرشحين هذا العام لنيل جائزة أفضل رئيس بلدية في العالم، والتي تُمنح من قبل مؤسسة (سيتي مايور فاونديشن) المستقلة .

وأفادت المؤسسة بأن المسابقة هذا العام ستكون نسائية بامتياز، حيث “تتنافس عليها 38 رئيسة بلدية من مدن من 24 بلداً مختلفاً”، وفق بيانها.

وتكافئ المؤسسة رؤساء ورئيسات بلديات تميزوا في مجالات الإدارة المحلية المختلفة، وساهموا في تعزيز التنمية وقيم العيش المشترك في مدنهم.

وكانت بلدية مولنبيك اشتهرت على مدى السنوات الأخيرة بسبب قيام شبان من مواطنيها (غالبيتهم من المسلمين ذوي الأصول الشمال أفريقية)، بالضلوع في تنظيم وتنفيذ هجمات باريس 2015 وبروكسل 2016.

ولكن إدارة البلدية بذلت من ذلك الحين الكثير من الجهود لتحسين صورة مولنبيك لدى الرأي العام المحلي والدولي و استثمرت في العديد من المشاريع الأهلية في محاولة ل “إجتثات” التطرف الإسلامي المنتشر في أوساط السكان.

وكان البلجيكي بارت سومرز، عمدة بلدية مالين (قرب بروكسل) قد فاز بالجائزة لعام 2016، تقديراً لجهوده في مجال استقبال ورعاية اللاجئين.