مقتل 5 فلسطينيين وإصابة المئات على حدود غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-غزة- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 5 فلسطينيين قتلوا واكثر من 370 اصيبوا في مواجهات اندلعت اليوم على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “وصل عدد الشهداء إلى 5 و370 اصابة بجراح مختلفة واستنشاق غاز”.

وأشارت إلى أن القتلى هم محمد النجار، محمود ابو معمر، محمد ابو عمر، وحيد ابو سمور وأحمد عودة، 16 عاما.

وكان الاف الفلسطينيين شاركوا في “مسيرة العودة” باتجاه حدود قطاع غزة بالتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف الجمعة.

ومن جهته، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي إن “ما يقارب 17 ألف فلسطيني يتواجدون في خمسة مراكز على طوال الجدار، حيث يضرمون النيران في الإطارات ويلقون الزجاجات الحارقة والحجارة باتجاه الجدار وقوات الجيش”.

واضاف “ترد القوات بواسطة وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار بإتجاه عدد من المحرضين المركيين”. ولفت إلى أن “الجيش تجهز مسبقا عن طريق تعزيز القوات وتجهيزها للعمل في سيناريوهات مختلفة “. وقال “لن نسمح بالمس بالسيادة الإسرائيلية او بشبكات الدفاع عن الجدار”.