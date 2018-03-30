راهبة عراقية نجت من داعش تشارك برتبة درب الصليب مع البابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن راهبة عراقية نجت من بطش تنظيم (داعش) في الموصل، ستشارك برتبة “درب الصليب” في الملعب الروماني القديم (الكولوسيوم) مع البابا فرنسيس مساء الجمعة.

وأضاف بيان فاتيكاني أن “الأخت جنفياف من راهبات القديسة كاترينا الدومينيكات، التي فرّت من عنف تنظيم (داعش)، الذي أجبرها في ليلة 7 آب/أغسطس 2014، مع ما يقارب الـ120 ألف مسيحي على الفرار من بلدات سهل نينوى للوصول إلى أربيل في كردستان العراق، للنجاة بأنفسهم، ستحمل الصليب في إحدى المراحل الـ14 للرتبة”.

وأضاف البيان أن “نصوص تأملات مراحل الرتبة، تم كتابتها وللمرة الأولى، من قبل 15 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عاما من ثانوية ألبيرتيللي في روما”، والذين “بحماس الشباب، وإرشاد استاذهم لمادة الدين أندريا موندا، قبلوا التحدي الذي أعطاهم إياه البابا فرنسيس في السنة المخصصة لسينودس الشباب”.

وخلص بيان الفاتيكان الى القول إن “نصوص المراحل، مبنية على ثلاث كلمات رئيسية: الرؤية، اللقاء والصلاة”.