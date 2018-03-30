إيطاليا: المغربي المعتقل بتهمة الإرهاب كان يتغنى بالجهاد والشهادة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن المواطن المغربي الذي اعتقل في بييمونتي صباح اليوم بتهمة الإرهاب، كان يتغنى بـ”الجهاد والشهادة”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “التحقيق الذي أجري مع الشباب المغربي أ. هادوز (19 عاما)، المقيم في كونيو، أثبت أنه مارس نشاط الدعوى من خلال العديد من الحسابات على المواقع الاجتماعية (فيسبوك، انستغرام وتويتر) وأطلق دعاية جهادية مكثفة للتغني بالاستشهاد، وبأن أجر الله سيكون مكافأة لمجتمع المسلمين المشاركين بالجهاد، والتحذير من العقوبة نفسها التي سينالها الكفار”، وأنه “تغنى أيضا بمآثر وقيم وشجاعة المقاتلين في سبيل الله”.

وذكرت المصادر أن “من بين العبارات الأكثر أهمية التي تم تسجيلها على بعض قنوات المتهم على فيسبوك، تجدر الإشارة على وجه الخصوص، إلى موت الشهادة”، وأن “من المحزن الموت بسبب الشيخوخة”، وهي “المصير الذي خصصه الله لأولئك الذين لا يؤمنون بكلمته”، وأن “الكافرين سيحظون بأيام سوداء تجعل أطفالهم يبيَض شعرهم”.