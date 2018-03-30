ارتفاع القتلى الفلسطينيين إلى 7 والجرحى إلى 650

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة-قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 7 فلسطينيين قتلوا واكثر من 650 اصيبوا في مواجهات اندلعت اليوم على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “وصل عدد الشهداء إلى 7 إضافة إلى 650 اصابة بجراح مختلفة واستنشاق غاز”.

وأشارت إلى أن القتلى هم محمد النجار (25 عاما) أمين ابو معمر (22 عاما) محمد ابو عمرو (27 عاما) وحيد ابو سمور (27 عاما) وأحمد عودة (16 عاما)، جهاد قرينة (34 عاما) ومحمود رحمي (33 عاما).

وكان الاف الفلسطينيين شاركوا في “مسيرة العودة” باتجاه حدود قطاع غزة بالتزامن مع “يوم الأرض” الفلسطيني الذي يصادف اليوم الجمعة.

ومن جهته، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي إن “ما يقارب 20 ألف فلسطيني يتواجدون في 6 مراكز على طول الجدار، حيث يضرمون النيران في الإطارات ويلقون الزجاجات الحارقة والحجارة باتجاه الجدار وقوات الجيش”. واضاف “ترد القوات بواسطة وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار بإتجاه عدد من المحرضين المركيين”. ولفت إلى أن “الجيش تجهز مسبقا عن طريق تعزيز القوات وتجهيزها للعمل في سيناريوهات مختلفة ” وقال” لن نسمح بالمس بالسيادة الإسرائيلية او بشبكات الدفاع عن الجدار”.

وبدوره، فقد حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات “حكومة الاحتلال الإسرائيلية ودول العالم قاطبة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبناء شعبنا العزّل من المتظاهرين السلميين”. وطالب “المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وإداناته اللفظية والتدخل العاجل في اتخاذ الاجراءات الفورية لردع جرائم إسرائيل ووقف مجازرها بحق أبناء شعبنا ومحاسبتها عملاً بأحكام القانون والشرعية الدولية”.

وقال عريقات: إن “خروج عشرات الآلاف من الجماهير الفلسطينية في يوم الأرض الخالد وإحيائهم الذكرى الـ42 في فلسطين المحتلة وأراضي الـ 48 وفي المنافي ومخيمات اللجوء يوجه رسالة سياسية قوية من الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومكوناته إلى سلطة الاحتلال وجميع دول العالم برفض الحلول والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وأنه قادر على مواجهة وإسقاط المؤامرة ومشاريع التصفية لقضيته العادلة، بما فيها محاولة إسقاط القدس وقضية اللاجئين وتجفيف المساعدات عن وكالة الأونروا”.

وأضاف: “بعد سبعين عاماً على النكبة الكبرى، وخمسين عاماً على الاحتلال، و42 عاماً على يوم الأرض الخالد وشعبنا باق وصامد على هذه الأرض يؤكد فيها أن قضيته ستبقى حية حتى استعادة حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، وان حق شعبنا بعاصمته السيادية وحق اللاجئ بالعودة لا يسقطه قرار مارق، وأن الحصار وسياسات التطهير العرقي التي تنفذها قوة الاحتلال لن تلغي الوجود الفلسطيني من أرضه، ولن يسمح بالاستفراد به في ظل هذه الظروف المعقدة”.