حركة خمس نجوم: دي مايو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت حركة خمس نجوم التأكيد اليوم الجمعة على أن الرئيس السياسي للحركة لويجي دي مايو هو مرشحها الوحيد لرئاسة الوزراء، رافضة بذلك خيار “شخصية ثالثة” لقيادة الجهاز التنفيذي القادم كحل وسط لتحالف حكومي محتمل مع زعيم رابطة الشمال، ماتيو سالفيني، الذي أكد هو الآخر الاحقية في الجلوس على كرسي رئاسة الوزراء.

ونوهت الحركة على صفحتها الرسمية في منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، بأنه “في الحملة الانتخابية، تقدمت خمس نجوم ببرنامج سياسي ومرشح لرئاسة الوزراء نال أصوات 32% من الناخبين، 11 مليون إيطالي” في انتخابات الرابع من آذار/مارس العامة.

وأضافت “نحن لسنا على استعداد لتجاهل هذه الإرادة الشعبية المقدسة. اقتراح مرشح آخر رئاسة الوزراء يعني خيانة هذه الإرادة”.

يشار إلى أن رابطة الشمال نالت 17.6% من أصوات الناخبين متقدمة بحوالي نقطتين مئويتين على حزب سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) داخل تحالف أحزاب يمين-الوسط، الذي جمع 37% من الاصوات ولكن دون الحصول على أغلبية تمكِّنه من حكم البلاد بمفرده .