مصادر إعلامية: حادثة الجاسوس السابق لن تؤثر على العلاقات الايطالية-الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت وسائل إعلامية إيطالية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الخطوة الروسية بطرد مسؤولين في السفارة الايطالية لدى موسكو ردا على قرار إيطالي مماثل بطرد دبلوماسيين روس على خليفة حادثة تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، “لن تمس التوجه الايجابي في العلاقات الثنائية” بين موسكو وروما.

وحسب مقال نشرته صحيفة (إل سولي24) المعنية بالشؤون الاقتصادية على موقعها في شبكة الانترنت اليوم الجمعة، فإن المصادر الدبلوماسية لفتت إلى أن القرار الروسي “مبني على أسباب محددة، لا تتداخل لا مع الحوار الذي طالما كانت إيطاليا تحافظ عليه مع روسيا ولا مع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المثمرة بين الطرفين”. ونوهت بأن قرار الطرد الايطالي كان بحق “اثنين من المسؤولين في السفارة الروسية ليسوا دبلوماسيين، لن يخفض بشكل دائم عدد الموظفين العاملين في السفارة الروسية في روما”.

وفي سياق متصل، عاد زعيم رابطة الشمال الإيطالية، ماتيو سالفيني لإنتقاد القرارات الأوروبية بحق روسيا على خلفية أزمة حادثة تسميم الجاسوس السابق، حيث قال “في الوقت الذي يعود فيه الإرهاب الإسلامي ليشكل خطرا، من نعادي نحن؟ روسيا؟… ولماذا؟ لعملية تسميم، بدون أي دليل، لجاسوس سوفيتي سابق، لا أحد يعرف من نفذها؟. ألهذا السبب نحارب روسيا؟ مريض من يريد شن الحرب على روسيا”.