الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة مراقبة انتخابات إلى لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة متخصصة إلى لبنان لمراقبة الانتخابات التشريعية، المقررة في السادس من شهر آيار/مايو القادم.

ويأتي القرار بناء على طلب من السلطات اللبنانية، التي ترى بأن للاتحاد الأوروبي خبرة طويلة في التحقق من نزاهة وشفافية الاقتراع، فقد كانت بروكسل أرسلت بعثتين لمراقبة الانتخابات في لبنان عامي 2005 و2009.

ومن المقرر أن تترأس هذه البعثة البرلمانية إيلينا فانلنسيا (كتلة اليساريين التقدميين- اسبانيا).

ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة لهذه الانتخابات التي تعتبر الأولى منذ عقد من الزمن تقريباً، حيث “يمكن للبنان الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي له، فاستقرار هذا البلد ونموه الاقتصادي هام للمنطقة بأسرها”، حسب كلام الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وعبرت المسؤولة الأوروبية عن أملها أن يقود البرلمان اللبناني القادم، والذي ترشحت لعضويته الكثير من النساء، الإصلاحات الضرورية والمطلوبة أوروبياً.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن من شأن هذه الانتخابات، التي ستتم بموجب قانون جديد تم تبنيه عام 2017، أن توفر فرصة إضافية لتعزيز الديمقراطية في لبنان.

وقد بدأ فريق مؤلف من تسعة مراقبين من أعضاء البعثة في العمل في بيروت ابتداء من تاريخ 27 الشهر الجاري، وسيبقى هؤلاء هناك بعد انتهاء عملية الاقتراع لإعداد التقرير النهائي الشامل.

هذا وسيتم نشر 36 مراقب آخر على مدى قصير اعتباراً من بداية شهر آيار/مايو.

