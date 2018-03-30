الائتلاف الوطني السوري المعارض ينفي إغلاق سفارته بالدوحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الائتلاف الوطني السوري المعارض للنظام في دمشق تلقيه أي إخطار من دولة قطر بشأن إغلاق سفارته في العاصمة الدوحة، مؤكداً أن “السفارة تُمارس عملها كالمعتاد”.

وفي بيان اليوم الجمعة، قال الائتلاف الوطني إنه “ينتهز هذه المناسبة للتعبير عن تقديره البالغ لما يقدمه الأشقاء في دولة قطر من دعم وتسهيلات لعمل السفارة والجالية السورية، ودورهم في عمليات الإغاثة للنازحين واللاجئين السوريين في دول اللجوء”، حسبما نقلت عنه الدائرة الاعلامية للإئتلاف.

وكان الائتلاف الوطني قد افتتح سفارته في قطر في شهر آذار/مارس من عام 2013 كـ”أول سفارة للمعارضة في العالم”، وتضم عدداً من المكاتب، ومنها المكتب الاقتصادي، المكتب التعليمي، مكتب متابعة شؤون الجالية السورية في قطر، والمكتب الأمني والقانوني.