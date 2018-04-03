الاتحاد الأوروبي يتعهد بمزيد من الأموال لمساعدة المدنيين في اليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ يصل إلى 107.5 مليون يورو كمساعدة عاجلة لصالح المدنيين في اليمن خلال العام الحالي.

وقد تم الإعلان عن هذا الأمر بمناسبة المؤتمر الدولي المخصص لمعاينة تطورات الأزمة الإنسانية في اليمن والذي يُعقد اليوم في جنيف، وشاركت فيه المفوضية بوفد يضم عدد من أعضائها.

وكانت مساهمة الاتحاد الأوروبي في المساعدات الدولية المقدمة لليمن قد وصلت إلى 438.2 مليون يورو منذ بداية الصراع في هذا البلد عام 2015.

وقد شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تلتزم جميع أطراف النزاع في اليمن بالعمل من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بشكل آمن، وحسب تصريحات مسؤولين أوروبيين فـ”إن الحل السياسي هو مسألة ملحة لوضع نهاية للمأساة”.

وخصص الاتحاد الأوروبي جزءا كبيرا من مساعداته لليمن لتأمين علاجات عاجلة ضد وباء الكوليرا الذي لا يزال متفشياً في البلاد، كما يُعنى بتقديم الأغذية للمجموعات الأكثر معاناة من سكان اليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي.

ومن الجدير بالملاحظة أن العديد من دول الاتحاد تساهم في تمويل الحرب في اليمن عن طريق بيع الأسلحة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، والتي تخوض صراعاً في هذا البلد ضد الحوثيين، المدعومين إيرانياً، منذ ثلاث سنوات.

وقد أدى الصراع في اليمن إلى تدمير واسع في البنى التحتية والمرافق الحيوية في البلاد وإلى تفشي الأوبئة وتراجع الحالة المعيشية لقطاعات واسعة من السكان.

وكان العديد من البرلمانيين الأوروبيين ومؤسسات المجتمع المدني قد ناشدت، بدون جدوى، بروكسل التحرك من أجل وقف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية.