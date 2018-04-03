وزير الخارجية الأردني يستقبل وفدا عسكريا أميركيا 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عمّان ـ استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وفدا من الكلية الحربية للجيش الأميركي التابعة لوزارة الدفاع، وبحث معه العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.

وقال بيان للخارجية الأردنية إنه “جرى خلال اللقاء عرض آخر المستجدات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الارهاب”. كما “اطلّع الوفد على الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لمعالجة أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار”.

وذكر البيان أن الوزير “الصفدي أشاد خلال اللقاء بالعلاقات الإستراتيجية القائمة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى المملكة، خاصةً الدفاعي منه”.

وخلص البيان الى القول إن “الوفد ثمن من جانبه دور المملكة في تكريس ثقافة السلام”، مؤكدا “أهمية استمرار دعم المملكة كونها شريكا استراتيجيا مهما في المنطقة”.