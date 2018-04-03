برلماني إيطالي: لن نستقبل مهاجرين إسرائيل غير النظاميين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد برلماني يميني إيطالي أن بلاده لن تلصق بنفسها أي مهاجرين غير نظاميين قادمين من إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إنه ألغى اتفاق جديدا مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإعادة ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة، بعد أن أعلن تعليقه، ونقل بيان صدر عن مكتبه، قوله: “استمعت بعناية لكثير من التعليقات على الاتفاق، لذلك، وبعد إعادتي النظر في عيوبه ومميزاته، قررت إلغاءه”.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب رابطة الشمال، باولو غريمولدي أنه “إلى جانب حقيقة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عزمه تعليق الاتفاق مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لنقل المهاجرين غير النظاميين البالغ عددهم 16 ألفا والذين تطردهم إسرائيل، فمن الواضح أن إيطاليا لا يمكنها استقبال مزيد من المهاجرين”.

وذكّر غريمولدي بأن إيطاليا “تستضيف أكثر من 600 ألف مهاجر سري يجب إعادتهم إلى أوطانهم”، ومن “الواضح أن أي قرار بشأن هذا الأمر لا يمكن أن يأتي من قبل الحكومة المستقيلة، دون التشاور حتى مع البرلمان”.

واختتم البرلماني اليميني الى القول “إن هؤلاء المهاجرين سيذهبون إلى مكان آخر، في الدول الأوروبية التي لم تقبل حتى الآن أيا من المهاجرين السريين الذين وعدوا باستقبالهم من إيطاليا”.