إيطاليا: مهاجرون تونسيون أمضوا ليلتهم في نقطة ساخنة مغلقة منذ أسبوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن التونسيين الـ72 الذين وصلوا صباح أمس الى سواحل جزيرة لامبيدوزا على متن قارب خاص بهم، أمضوا ليلتهم الأولى في نقطة ساخنة مغلقة منذ أسبوع.

وأضافت المصادر ذاتها أن “مجموعة المهاجرين المغاربيين يمثلون الدفعة الأولى منذ أن أعلن إغلاق النقطة الساخنة على الجزيرة”، وذلك “للقيام بأعمال إعادة هيكلة المبنى بعد الحرائق التي نشبت في الأشهر الأخيرة”.

وذكرت المصادر أنه “على الرغم من إغلاق مركز الاستقبال، فلا يزال المسؤولون يقيمون في المبنى، وسيبقون هناك حتى انتهاء عقد الإيجار، الذي سينفذ بعد وقت قصير”. واختتمت بالقول إن “الشباب التونسيون الذين وصلوا أمس أمضوا ليلتهم في مبنى النقطة الساخنة”.