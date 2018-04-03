عسكري إيطالي: تلزم نيابة وطنية ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى خبير عسكري إيطالي إن هناك حاجة لهيئة إدعاء عام وطنية لمحاربة الإرهاب.

وأضاف رئيس مؤسسة (إكسا) للخدمات الأمنية والعسكرية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “النموذج الإيطالي للوقاية من الإرهاب يعدّ نموذجا ناجحا، منظم بشكل جيد ولا يجب المساس به”، محذرا “من وضع اليد عليه، فمن شأن ذلك أن يخلق حالات فوضى خطيرة للغاية تصعب معالجتها للغاية”.

وتابع “يجب أن نكون حذرين للغاية لأن الأمر يتعلق بأمن المواطنين الإيطاليين، وهو أمر لا يمكننا المزاح في مجاله”، وإنْ “كان هناك أي شيء يمكن التدخل لأجله، فهو أسلوب مقاومة الإرهاب فقط”، تعليقا على طلبات التغيير التي تقدمت بها مرشحة حركة خمس نجوم لوزارة الداخلية پاولا جانّيتاكيس.

ورأى تريكاريكو أنه “سيكون من المفيد إنشاء هيئة إدعاء عام وطني لمكافحة الإرهاب على أساس نموذج المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا”، على أن تكون “واضحة ومستقلة لا كما هي عليه الحال الآن”. أما بالنسبة لنموذج محاربة الإرهاب “فهناك الكثير مما يمكن القيام به، ونحن نرحب بالأفكار الجديدة”، وبشكل خاص “من أجل إحكام سيطرة إقليمية أكثر فعالية”.

ونوه رئيس مؤسسة (إكسا) بـ”ضرورة أن يُتابع في السجون رصد جميع الإشخاص الذي يخضعون لعمليات تنشئة على التطرف الإرهابي الإسلامي”، لـ”كون السجون بيئة تقليدية للتعرض للعدوى”، سواء أكان “من ناحية الجريمة العادية أم المنظمة كالإرهاب الداخلي أو القادم من الخارج”.

وخلص الخبير العسكري بالقول إن “عمليات الرصد يجب أن يتم تطويرها بدءاً بتحديد نماذج الإجراءات الرامية الى انتشال العناصر من دوامة التطرف”، وهي “التي لا تزال بلادنا تفتقر إليها”.