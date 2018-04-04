رئيس إيطاليا يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة ولا بوادر اتفاق بين الاحزاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بدأ رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا المشاورات الاستطلاعية مع القوى السياسية في البلاد لتشكيل الحكومة القادمة، وذلك في وقت لم يعلن أي من الكيانات السياسية الكبرى (حركة خمس نجوم، إئتلاف يمين الوسط والحزب الديمقراطي) الرغبة في التحالف مع الآخر للتوصل إلى أغلبية بوسعها حكم البلاد بعد انتخابات أوائل الشهر الماضي التي أفضت إلى برلمان معلق.

ودشن رئيس الجمهورية لقاءاته صباح اليوم الأربعاء حيث استقبل رئيسة مجلس الشيوخ إليزابيتا ألبرتي كاسيلاتي (حزب إيطاليا إلى الامام، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، وهو الحزب الثاني في إئتلاف يمين-الوسط). واجتمع ماتاريلا في وقت لاحق مع رئيس مجلس النواب روبيرتو فيكو (حركة خمس نجوم).

وتستمر مشاورات رئيس الجمهورية إلى يوم غد الخميس، حيث من المزمع أن يلتقي ممثلي الاحزاب الكبرى.

وترفض حركة خمس نجوم تكوين تحالف حكومي يشمل حزب برلسكوني في إئتلاف يمين-الوسط، نظرا لإدانة رئيس الوزراء الأسبق في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي، ولكنها ترغب في تشكيل الحكومة مع رابطة الشمال. ولكن الاخيرة تعترض على هذا العرض بإعتبار أنه يهدف إلى تفكيك الائتلاف اليميني.

وفي هذا الصدد، رأى رئيس البرلمان الأوروبي والقيادي في حزب (إيطاليا إلى الأمام) أنطونيو تاياني أنه من المستحيل تفكيك إئتلاف-يمين الوسط، حيث قال “حركة خمس نجوم تقترب أكثر إلى قصر السلطة وتبتعد عن المواطنين. من المستحيل أن يتم تقسيمنا. برلمانيونا جرى انتخابهم ضمن الائتلاف”. وأضاف ” حركة خمس نجوم لم تفز في الانتخابات، بل فاز ائتلاف يمين-الوسط هو كيان صلب ويرشح نفسه لحكم البلاد”.