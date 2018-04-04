وزير الخارجية الإيراني يهاتف هنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- قالت حركة ( حماس) إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وذكرت انه “جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات السياسية وخاصة في ظل مسيرة العودة وتداعياتها والسلوك الإسرائيلي الإجرامي بحق العزل الذين خرجوا للتعبير عن حقهم برفع الحصار على طريق العودة وتحقيق الحقوق الوطنية لشعبنا”.

وتابعت الحركة في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الايطالية للانباء “حمل هنية رسالة لظريف إلى القمة الثلاثية في تركيا بين إيران وروسيا وتركيا بأن تحظى التطورات في الملف الفلسطيني على اهتمام القمة، وخاصة إدانة الجريمة الإسرائيلية”.

واشارت الى ان هنية “دعا القمة إلى ضرورة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، ورفع الحصار عن غزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة خاصة حق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس”.

واضافت الحركة “من جانبه أكد ظريف على موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة، مشدداً أنه سينقل الرسالة إلى القادة الثلاثة في قمة تركيا والعمل على تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني”.