رئيسة الشيوخ الإيطالي: الجمود بتشكيل الحكومة هزيمة للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية إليزابيتّا ألبيرتي كاسيلاتي إنه “حيث يسود الحوار والحس المؤسسي السليم يمكن إيجاد حلول مشتركة ومفيدة للبلاد”، وان “على السياسة الآن اعطاء إشارة قوية للإيطاليين، لأن الجمود يمكن أن يمثل هزيمة للجميع”.

وأضافت كاسيلاتي المنتمية الى حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا الى الأمام)، في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الأربعاء، أن “الإنشقاق بين برلسكوني وسالفيني مجرد فرضية بعيدة”، موضحة “أن حزبَي رابطة الشمال وفورتسا إيتاليا لم يفتقرا الى التعاون والتفاهم أبدا”، وهو “دليل على شعور مشترك حول كيفية مواجهة مشاكل البلاد وحلها”.

كما تحدثت المسؤولة الإيطالية عن الإصلاحات، مشيرة الى أن “المشهد السياسي الحالي قد يمثل فرصة فريدة لإطلاق نقاش بناء عال المستوى في موضوع الاصلاحات بين القوى البرلمانية”. ورأت أن “الأولوية هي بلا شك للإصلاح الضريبي، فالضرائب على الموظفين والشركات بلغت مستويات لم تعد تُحتمل”. وأردفت “نحن بحاجة لضخ أوكسجين للأسر ولمن يخلقون فرص العمل”، كما “لا بد من اعادة الثقة لدى الايطاليين، حيث يطالب كل اثنين من أصل ثلاثة الدولة بمزيد من الأمان، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي”.

وخلصت رئيسة مجلس الشيوخ الى القول إن “من الواجب بالتوازي مع ما سلف ذكره، استكمال إعادة تنظيم مناطق الحكم الذاتي، تماشيا مع الدستور”، وأن “الانطلاق من هذه النقاط يمكن أن يكون برأيي، أفضل بداية ممكنة للسلطة التشريعية”.