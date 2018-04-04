روسيا تطرد دبلوماسيا بلجيكيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عمدت السلطات الروسية إلى طرد دبلوماسي بلجيكي من البعثة الدبلوماسية المعتمدة في موسكو، في رد على إجراء مماثل قامت به الحكومة البلجيكية في 27 آذار/ مارس الماضي.

ويأتي هذا الإجراء، الذي أكدته وزارة الخارجية البلجيكية اليوم، في إطار “الحرب الدبلوماسية” بين الغرب وموسكو على خلفية محاولة تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبل وابنته في ساليسبري البريطانية بداية الشهر الماضي.

وكانت السلطات الروسية المختصة قد أبلغت قرارها هذا للقائم بالأعمال البلجيكي في موسكو، وذلك بسبب غياب السفير جان أرتير ريغيبو.

وقد بلغ عدد الدبلوماسيين الروس والغربيين الذين تم طردهم وإعادتهم إلى بلادهم على خلفية قضية سكريبل حوالي 300 دبلوماسي.

وتعتبر الأزمة الدبلوماسية الحالية بين موسكو والغرب الأسوأ من نوعها منذ الحرب الباردة.