إطلاق سراح سياح إيطاليين و سويسريين مختطفين بالكاميرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جرى الاعلان عن اطلاق سراح خمسة سياح ايطاليين و7 سويسريين على يد جنود من قوات الكاميرون بعد اختطافهم لبضع ساعات من قبل “ميليشيا انفصالية” جنوب غرب البلد الافريقي، حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء خبر إطلاق سراح السياح، الذي تمّ مساء يوم الاثنين الماضي، إثر تدخل القوات الامنية الكاميرونية حيث كانت تحتجزهم “مليشيا” تابعة للجماعات “المتمردة”، التي تطالب بإستقلال المناطق الناطقة باللغة الانجليزية من حكومة ياوندي.

ولقد إلتقى وزير الخارجية الكاميروني وسفيرا إيطاليا وسويسرا السياح بعد إطلاق سراحهم.

ووفق المصادر الإعلامية المحلية، فإن السياح عند اختطافهم كانوا في رحلة إلى جبل “Manengouba” لزيارة البحيرتين التوأم