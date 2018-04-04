برلسكوني: فيتو حركة خمس نجوم ضد مشاركتنا في الحكومة مرفوض وغير ديمقراطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اكد رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق سيليفو برلسكوني، مؤسس حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا الى الأمام)، “تماسك ووحدة” ائتلاف يمين-الوسط، رافضا إعتراض حركة خمس نجوم على دخول حزبه في مفاوضات لتشكيل الحكومة مع حليفه في الائتلاف زعيم رابطة الشمال، ماتيو سالفيني.

وصدر عن الحزب، في أعقاب اجتماع لقادته اليوم الاربعاء، بيان قال فيه إن “الرئيس برلسكوني وحزب فورتسا إيطاليا، بعد فوز تحالف يمين-الوسط في الانتخابات العامة، يجددون التأكيد بقوة على وحدة الائتلاف وعلى عدم توفر أي شكل من أشكال الحوار أو تحالف حكومي مفترض مع أولئك الذين يضعون فيتو لا يمكن قبوله في دولة ديمقراطية”

وكان الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم ومرشحها لرئاسة الوزراء، بويجي دي مايو قد كتب في وقت سابق الاربعاء على منصة (فيسبوك) “أتمنى أن ألتقي قادة الحزب الديمقراطي ورابطة الشمال قريباً. ما نعرضه ليس فوضى بل وثيقة على غرار الألمان”، في إشارة إلى اتفاق الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على برنامج عمل للحكومة الإئتلافية التي تقودها المستشارة أنجيلا ميركل يتضمن الخطوط العريضة المتفق عليها في السياسة الخارجية والنمو الاقتصادي وملف الهجرة .

واضاف دي مايو “رابطة الشمال هي القوة السياسية التي نالت العدد الأكبر من الأصوات في ائتلاف يمين-الوسط، الذي لا وجود له في الواقع، حيث تقدم بثلاثة برامج وثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء”. واردف مخاطبا سالفيني “على رابطة الشمال أن تقرر إلى أي جانب تنتمي: المساهمة في التغيير أو الارتكاز على الماضي وعلى سيلفيو برلسكوني، الرجل الذي كان له بالفعل فرصة لتغيير إيطاليا ولكنه لم يفعل ذلك”.