مسؤول برابطة الشمال: البديل لـ”فيتو” حركة خمس نجوم العودة لصناديق الاقتراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى قيادي في رابطة الشمال الايطالية أن البديل هو عودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع حال إصرار حركة خمس نجوم على رفضها تشكيل تحالف حكومي مع إئتلاف-يمين الوسط بكل أحزابه.

وقال جيانكارلو جورجيتي، في حوار ضمن برنامج تبثه كاملا القناة العامة الأولى (راي 1) في وقت لاحق مساء الأربعاء “طالما أن قادة حركة خمس نجوم لا يدركون أن يمين-الوسط هو تحالف، فلا يمكن فعل شيء” لتجاوز الانسداد السياسي الراهن في أعقاب الانتخابات العامة أوائل شهر آذار/مارس الماضي، التي لم تسفر عن أغلبية برلمانية.

واضاف جورجيتي “نعتقد أنه إذا واصلت حركة خمس نجوم سياسة الفيتو، فإن الحل الوحيد هو العودة إلى التصويت، لكن في الوقت نفسه ربما تتفاقم مشاكل إيطاليا”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق سيليفو برلسكوني، مؤسس حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا الى الأمام)، قد أكد “تماسك ووحدة” ائتلاف يمين-الوسط، رافضا إعتراض خمس نجوم على دخول حزبه في مفاوضات لتشكيل الحكومة مع حليفه في الائتلاف زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني.