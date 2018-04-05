خلافات الدول الأوروبية تهدد الاتفاق مع تركيا بشأن اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – كررت المفوضية الأوروبية التعبير عن رغبتها بأن تلعب الدول الأعضاء دوراً إيجابياً من أجل ضمان استمرار تمويل الاتفاق المبرم مع تركيا عام 2016 بشأن اللاجئين، بنفس الطريقة التي تم اتباعها على مدى العامين الماضيين.

ونص الاتفاق على تحرير مبلغ إجمالي يصل إلى 6 مليار يورو لتحسين حياة اللاجئين على الأراضي التركية والمجموعات المضيفة لهم، حيث تم بالفعل، حسب التأكيدات الأوروبية، صرف الدفعة الأولى البالغة 3 مليار يورو.

وكانت المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد قد تقاسمت المبلغ الأول بنسبة ثلث إلى ثلثين، وترغب المفوضية حسب كلام المتحدثة باسمها ناتاشا برتود، “الاستمرار بالعمل بنفس الطريقة لضمان حسن التمويل”.

وكانت المفوضية قد أعلنت يوم 14 الشهر الماضي عن تخصيص مبلغ مليار يورو، معدل حصتها في الشريحة الجديدة من تمويل المشاريع الأوروبية لصالح اللاجئين في تركيا، ما يعني أن على الدول تأمين مبلغ المليارين المتبقيين.

ونأت المفوضية بنفسها عن الجدل القائم حالياً بين الدول الأعضاء حالياً، حيث لا ترغب بعض العواصم في المساهمة في الدفعة الثانية، وترى أن الأموال يجب أن تأتي جميعها من الموازنة الأوروبية.

على هذا الطرح، ترد ناتاشا برتود بالتأكيد على عدم إمكانية تحميل الموازنة الأوروبية أكثر من طاقتها، حيث قالت “لا نريد انهاك الموازنة، ما قد يؤثر سلباً على التزاماتنا في مجالات أخرى مثل العمل على ضبط تدفق المهاجرين عبر ليبيا، كما أننا لا نريد أي انقطاع في التمويل المخصص للاجئين في تركيا”، على حد تعبيرها.

وبالرغم من أن المفوضية تقر بوجود هوامش مناورة ولو محدودة زمنياً، إلا أنها تركز على ضرورة أن تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق يقضي بالاستمرار بضخ الأموال بنفس الطريقة السابقة، تجنباً لمشاكل لا داعي لها مع تركيا.