المفوضية تسعى لاتصالات مع فيسبوك بشأن استغلال المعطيات الشخصية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها تنوي القيام بتحقيقاتها الخاصة من اجل الكشف عن حقيقة قيام شركة فيسبوك بإساءة استخدام المعطيات الشخصية لأكثر من مليون مواطن أوروبي.

ووصف الجهاز التنفيذي الأوروبي بـ “غير المقبول” سماح شركة فيسبوك باستخدام البيانات الشخصية للمشتركين الأوروبيين لأغراض “خاصة”، دون الحصول على موافقتهم. وقال المتحدث بإسم المفوضية “أرسلنا خطاباً لإدارة الشركة أملاً في الحصول على إيضاحات”.

وتعمل المفوضية الأوروبية على التواصل أيضاً مع كل من اللجنة الفيدرالية الأمريكية والسلطات المعنية في بريطانيا، والتي تنخرط جميعها في التحقيق في عملية استغلال المعطيات الشخصية.

وأفادت المفوضية الأوروبية بانها تلقت إشارات إيجابية من فيسبوك تفيد باستعداد الشركة لإقامة قنوات اتصال.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني قد دعا في وقت سابق من الشهر الماضي مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، للحديث أمام النواب الأوروبيين. وقد أقر الاخير في تصريحات سابقة بارتكاب فيسبوك لأخطاء، موضحاً أن استعادة ثقة المستخدمين قد تستغرق سنوات.

وكانت شركة فيسبوك قد أكدت في وقت سابق قيام شركة كامبرديج أتلانتيكا، باستغلال المعطيات الشخصية لحوالي 87 مليون مشترك في مختلف أنحاء العالم، منهم 1 مليون أوروبي، ضمنهم 61 ألف بلجيكي.