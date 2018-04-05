المونسنيور بيتسابالا يعلن إنشاء رعية للمهاجرين واللاجئين في إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلن المدبر الرسولي للاتين في القدس، المونسنيور بييرباتيستا بيتسابالا إنشاء رعية خاصة لجميع المهاجرين واللاجئين في إسرائيل.

وخاطب المونسنيور بيتسابالا كهنة إسرائيل في بيان الخميس، قائلا “نضع بين أيديكم مهمة إنشاء رعية شخصية لجميع المهاجرين واللاجئين في إسرائيل”، والتي “ستُقام يوم عيد العنصرة الموافق في الـ٢٠ من شهر أيار/مايو المقبل”. وأردف “أود أن أعلمكم بقرار سنتخذه قريبًا بخصوص الخدمة الراعوية للمهاجرين واللاجئين في إسرائيل، حيث تعملون، لأن هذا القرار له صلة بخدمتكم الحالية”.

وتابع “لقد اغتنت الجماعة الكنسية في إسرائيل منذ سنوات بعشرات آلاف الأجانب الذين يعيشون بصورة دائمة في أبرشيتنا ويملأون كنائسنا. وهم من الفيلبين، والهند وسريلانكا، وغيرهم كثيرون، وقد أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من كنيستنا، وانضم إلى هؤلاء في السنوات الأخيرة لاجئون قادمون من جنوب السودان ومن إريتريا”.

وذكر بيتسابالا أن “الخدمة الراعوية لهذه المجموعات، كان يقوم بها في البداية كهنة معظمهم من الرهبان، تطوعوا لهذا الغرض، ثم انتظمت الأمور شيئا فشيئا وأُنشِئَت لتلك الخدمة الراعوية إرشاديات رسمية”، وقبل “بضع سنوات تم العمل على تنسيق الخدمة الراعوية للمهاجرين من أجل تنظيم وترتيب أفضل لهذه الخدمة الراعوية”.

وأشار الى أن “هذا التنظيم بُني بقدر الإمكان على اهتمام بالأشخاص الذين لا يترددون على أماكن العبادة التقليدية. صحيح أن الكثيرين يأتون إلى كنائسنا للصلاة، لكن كثيرين أيضا، بل الأكثرية، يبقون بعيدين عن الكنائس وعن كل خدمة دينية، وغالبًا ما يصبحون ضحية الجريمة المنظمة المحلية، أو يتعرضون لمخاطر كثيرة، بالإضافة إلى البدع الإنجيلية”.

وأردف “لا بد من القول أيضا إن الكثيرين من هؤلاء يعيشون على الحدود، أي إن وضعهم غير قانوني ولا شرعي، ويمارسون أعمالهم في بيئة اجتماعية بعيدة عن أماكن رعايا الأبرشية، وحاجاتهم متنوعة”. ولهذا “كان من الضروري البحث عن طرق لمساعدة هؤلاء الأشخاص ورعايتهم، تناسب وضعهم الخاص، لهذا السبب وغيره، فإن الخدمة الراعوية للمهاجرين واللاجئين تصل اليوم إلى مرحلة جديدة”.

وأوضح المدبر الرسولي أنه “بعد بحث الموضوع مع مجلس الكهنة في اجتماعه الأخير، توصلت إلى اتخاذ قرار إنشاء (رعية شخصية) بصورة رسمية لجميع المهاجرين واللاجئين في إسرائيل، تهتم بجميع مجالات العمل الرعوي، وخدمة الأسرار والتنشئة، وستمتلك كل الصلاحيات التي يمنحها الحق العام للرعايا”.

وخلص بيتسابالا لافتا إلى أنه “يُستَثنى من هذا الإجراء الراعوي الدبلوماسيون والأجانب ذوي الإقامة الدائمة، وكل الذين يوجدون خارج (المجال الراعوي) في إسرائيل”.