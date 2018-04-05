المفوضية تفند تقاريراً حول “تغاضيها” عن استخدام تركيا أموالا أوروبية لشراء معدات عسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شددت المفوضية الأوروبية على أنها لم ولن تقبل أن يتم استخدام أموالها الممنوحة لتركيا ضمن أطر متعددة لشراء معدات عسكرية للتدخل في شؤون الدول المجاورة.

ويحاول المعنيون في الجهاز التنفيذي الأوروبي، عبر هذا الرد، تفنيد ما جاء في تقارير إعلامية من معلومات متطابقة عن قيام تركيا باستخدام أموال الاتحاد سواء تلك الممنوحة في إطار سياسة الجوار، أو في إطار اتفاق 2016 بشأن اللاجئين، لـ”شراء معدات عسكرية ومركبات مصفحة”.

وتنفي المفوضية هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً وتؤكد أن لديها آليات مراقبة “مشددة” داخلية وخارجية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية للتحقق من أن الأموال الممنوحة لتركيا تستخدم للأغراض المخصصة لها حصراً.

وبشأن موضوع ضبط الحدود التركية السورية، أكد المتحدث باسم المفوضية كارلوس دي غورديللا، أن بروكسل تدعم عمل أنقرة على تحسين مستوى إدارة حدودها مع سورية لمصلحة مواطني الطرفين،” و لكننا لا نغطي و لا ندعم قيام تركيا بشراء معدات عسكرية للتدخل في الأراضي السورية”، وفق كلامه.

وكانت تقارير قد تحدثت عن قيام تركيا بشراء عربات مصفحة عالية التجهيز تتجاوز إمكانيات استخدامها عمليات مراقبة و ضبط الحدود التقليدية. وأوردت معلومات مفادها أن المفوضية لا تمتلك أي إمكانية لمراقبة الأمر، و هو ما نفاه المتحدث باسمها بشدة