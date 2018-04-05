المركز اليسوعي لخدمات المهاجرين يقدم التقرير السنوي عن الهجرة في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن مركز (أستالّي) اليسوعي لخدمات المهاجرين تقديم تقريره السنوي عن الهجرة في إيطاليا في التاسع من الشهر الجاري.

وأضاف المركز في بيان الخميس، أن التقرير “الذي سيتم تقديمه على مسرح أرجنتينا، وسط روما، ينقل صورة أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين خلال عام 2017 الذين قصدوا مقرّنا (في روما) واستفادوا من خدمات الاستقبال الأولى والثانية التي تقدمها مؤسستنا”.

وأشار بيان المركز اليسوعي الى أن “التقرير، إلى جانب احتوائه على مجمل النشاط السنوي للمركز، يسعى لأن يكون أداة لمعرفة الجنسيات الرئيسية للاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا، الصعوبات الرئيسية التي يواجونها في طريق الاعتراف لهم باللجوء أو الحماية”، وكذلك “سبل الوصول إلى إجراءات الاستقبال أو مسارات الإندماج”.

كما يصف التقرير السنوي 2018 مركز (أستالّي) كـ”واقع مُعاش، بفضل أكثر من 600 متطوع”، حيث “يتماشى ويتكيف مع التغيرات الاجتماعية والتشريعية في بلد لا يزال يجهد لتقديم المساعدة اللازمة للفارين من الحرب والاضطهاد ويحاولون الوصول إلى إيطاليا بحثًا عن الحماية”.

وخلص البيان بالقول إن “مراسيم التقديم ستتخللها كلمات وكيل البابا فرنسيس لقسم شؤون المهاجرين واللاجئين التابع للكرسي الرسولي، الأب فابيو باجّو، رئيسة هيئة الإذاعة والتلفزة الإيطالية الرسمية (راي) مونيكا ماجّوني، رئيس تحرير صحيفة (إيبريسّو) ماركو داميلانو، ورئيس مركز (أستالي) الأب كاميلو ريبامونتي”، بينما “يُفتتح التقديم بشهادة لاجئ من مالي يدعى موسى، عاش تجربة السجن في ليبيا”.