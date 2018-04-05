زعيم رابطة الشمال الايطالية: نسعى لحكومة لا ترضخ لخيارات ميركل وماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم رابطة الشمال الإيطالية ومرشح تحالف يمين-الوسط لرئاسة الوزراء، ماتيو سالفيني “السعي من أجل تشكيل حكومة تهتم بالمصلحة الوطنية الإيطالية كأولوية، خاصة في العلاقات الدولية، لإعادة دورإيطاليا في بروكسل ، دون الاضطرار إلى الرضوخ للضغوط الفرنسية-الألمانية أو الانقياد وراء خيارات ميركل وماكرون”.

ورأى سالفيني، في تصريح للصحافيين بقصر الرئاسة الايطالية في أعقاب لقاء مع رئيس الدولة جورجيو ماتاريلا، ضمن مشاورات الأخير مع قادة الاحزاب، أنه “في التعامل مع الحلفاء الأوروبيين من الضروري تفادي أن تبقى إيطاليا في الصف الأخير، وهو خطأ ارتكبته حكومات الحزب الديمقراطي في السنوات الأخيرة”.

وعلى الرغم من عدم ظهور بوادر اتفاق على تشكيل تحالف حكومي بين الاحزاب الكبرى بعد مرور شهر من انتخابات الرابع من آذار/مارس الماضي التي لم تفرز أغلبية برلمانية، قال سالفيني “سنفعل كل ما بوسعنا من أجل حكومة تدوم خمس سنوات، إنطلاقا من إئتلاف يمين-الوسط الذي فاز بالانتخابات”. ولكنه أضاف مستدركا “المسألة لا تحتاج إلى عالم لإدراك أنه بدون إشراك حركة خمس نجوم كل الحلول الأخرى ستكون مؤقتة وارتجالية”.

يذكر أن حركة خمس نجوم، والتي يستقبل ماتاريلا رئيسها السياسي لويجي دي مايو في ختام مشاوراته اليوم الخميس، قد دعت إلى حوار مع سالفيني بغية تشكيل تحالف حكومي خارج إئتلاف-يمين الوسط الانتخابي، الذي يشمل أيضا حزب سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا).