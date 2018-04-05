نيابة روما تفتح تحقيقا إثر تلقي رابطة الحكام الإيطاليين مغلفات داخلها رصاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت النيابة العامة في روما فتح ملف تحقيق بتهمة “التهديدات الخطيرة” إثر وصول مغلفات بريدية، خلال الأيام الماضية، تحتوي على رصاصات إلى مقر رابطة الحكام الإيطاليين لكرة القدم موجهة إلى رئيس الرابطة، مارتشيللو نيكي، ونائبه نارشيزو بيزاكريتا

وكان رئيس رابطة الحكام قد كشف في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الخميس عن أنه “وصل إلى مقر الرابطة مغلفات بداخلها رصاصات معنونة إلى شخصي ونائب الرابطة”. وأضاف “القضية الآن ضمن صلاحيات مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) ومحل انتباه وزارة الداخلية”.

كما استنكر المسؤول الرياضي خلال المؤتمر الصحفي تصرفات بعض الاعلاميين والتي ساهمت، على حد تقديره، في تسميم المناخ الرياضي في البلاد، وأضاف “هناك صحفي محترف، قال في برنامج بث رياضي: إنهم (أي الحكام) أعلنوا الحرب على شعب. و الحروب لا تخاض بعزف المزامير بل بإطلاق الرصاص. ينبغي إطلاق النار على الحكام وعدم السماح لهم بالتحكيم”. وأردف رئيس رابطة الحكام منوها “هذه هي نتيجة التحريض”، معلنا عن أنه رفع دعوى قضائية ضد الصحفي المعني.