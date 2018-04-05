بعد فشل الجولة الاولى، الرئيس الايطالي يعلن عن مشاورات جديدة لتشكيل الحكومة الاسبوع المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريلّا الخميس أن الجولة الأولى مع المشاورات السياسية التي أجراها مع الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الجديد المعلّق، لم تفض إلى اتفاق لتشكيل تحالف حكومي. وأعلن عن جولة جديدة خلال الأسبوع القادم، “بعد بضعة أيام للتفكير، وأيضا على أساس الحاجة إلى مزيد من الوقت”، وهو المطلب الذي تقدم به قادة سياسيون خلال الجولة الأولى التي بدأها أمس الاربعاء.

وقال ماتاريلّا للصحفيين، “لا يوجد حزب ولا تكتل سياسي لديه بمفرده الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة ودعمها ، لذلك من الضروري، وفقا لقواعد ديمقراطيتنا، التوصل إلى اتفاقات بين عدة أحزاب سياسية لتشكيل ائتلاف بوسعه الحصول على الأغلبية في البرلمان وبالتالي ولادة ودعم الحكومة”. وأضاف “خلال هذه المشاورات، التي استمرت يومين، لم يتوفر هذا الشرط”.

ونوه رأس الدولة الايطالية “الانتخابات، كما نعلم، شهدت زيادة كبيرة في الإجماع حول حزبين”، في إشارة إلى النتائج التي ظفرت بها حركة خمس نجوم (الحزب الأول في البرلمان الجديد) وربطة الشمال الإيطالية، التي تقدمت على حزب رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) داخل إئتلاف يمين-الوسط، الكتلة السياسية الأكبر .

وقال ماتاريلّا “أحد هذين الحزبين متحالف مع آخرين، ولكن لم ينل أي منهما أغلبية المقاعد لا في مجلس النواب ولا في مجلس الشيوخ”، وأردف “توجد ثلاثة معسكرات سياسية:ولكن ليس لأي حزب أو تجمع سياسي، في حد ذاته، الأصوات الضرورية لتشكيل الحكومة ومساندتها “.