حماس تستهجن “تسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بشرعية الاحتلال”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أعلنت حركة (حماس) أنها تستهجن، ما وصفته، بـ”تسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بشرعية الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين في سياق استرضاء قوى إقليمية على حساب الحق الفلسطيني، أو في إطار المناكفة بين الدول”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء الخميس، “إن ذلك يأتي في ظل تسارع وتيرة جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته من خلال تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في الضفة واستمرار الحصار على غزة، وقتل المدنيين العزل والأطفال بدم بارد”

وشددت حماس على “موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني على كل المستويات، لما لذلك من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه، وعلى وحدة وتماسك الأمة وشعوبها المناهضة لهذه السياسات”. كما طالبت بـ”إنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع العدو، ومراجعة كل هذه السياسات والمواقف غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته”.

ودعت الحركة إلى “ضرورة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني الذي يشكل خطراً على فلسطين والمنطقة بأسرها.“