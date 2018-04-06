وزارة التجارة الصينية: إجراءات مضادة وشاملة ضد حمائية ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- حذر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، من أن الصين ستحارب “بأي ثمن” وستتخذ “إجراءات مضادة وشاملة” إذا واصلت إدارة واشنطن ممارساتها الحمائية والآحادية، حسبما نسبت إليه القول وكالة الأنباء الحكومية الرسمية (شينخوا)

وجاءت التصريحات بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس من الممثل التجاري الأمريكي النظر في فرض 100 مليار دولار أمريكي كتعريفات جمركية إضافية على المنتجات المستوردة من الصين.

وأضاف المتحدث قائلا “بالنسبة للتجارة الصينية الأمريكية، فإن الصين اتخذت موقفا واضحا للغاية. لا نريد حربا تجارية، لكننا لسنا خائفين من مثل هذه الحرب”