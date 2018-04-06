المفوضية تجيز برامج انعاش اقتصادي للمناطق المتضررة بالزلازل في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الجهاز التنفيذي الأوروبي بـ”القانوني والمتوافق مع المعايير المرعية” المخطط الإيطالي المخصص لدعم الاستثمارات في المناطق التي ضربتها الزلازل عامي 2016-2017 داخل البلاد.

وترى المفوضية بأن برنامج المساعدات البالغة قيمته 43,9 مليون يورو والذي أعدته السلطان الايطالية سيساهم في التعافي الاقتصادي في منطقة وسط البلاد، دون أن يناقض أو يخالف قواعد السوق الموحدة.

وستساهم الأموال المذكورة في دعم الشركات التي تضررت بفعل الزلازل وكذلك مساعدة ما يزيد على 600 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة ومحيطها والتي تبلغ مساحتها ما يقارب ثمانية آلاف كم مربع.

ويهدف البرنامج الإيطالي، الذي أقرته المفوضية اليوم، إلى التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للزلازل، والمتمثلة في انخفاض الناتج المحلي وتناقص فرص العمل وتراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 50%.

ومن المقرر أن تمنح السلطات الإيطالية بموجب هذا المخطط، الذي يمتد ما بين 2018-2020، محفزات ضريبية للشركات التي تستثمر في المناطق المتضررة وأن تقدم دعماً للشركات التي تشتري أسهم شركات أخرى متوفقة عن العمل، بالإضافة إلى قروض ميسرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وطالت الآثار السلبية للزلازل 140 بلدية في وسط إيطاليا.

ويعتقد مراقبون أن المنطقة التي ضربتها الزلازل خلال العامين المنصرمين لا تزال تواجه خطر نشاط زلزالي غير طبيعي، ما سيؤدي إلى تصحرها التدريجي، فـ”من غير المرجح أن تكون التعويضات كافية لمعالجة الوضع”، حسب كلامهم.

وكان الاتحاد الأوروبي ساهم بنسبة 95% في تمويل مشاريع إعادة اعمار المناطق المتضررة بالزلازل، كما أنه خصص مبلغ يصل على 1,2 مليار يورو لمساعدة السلطات الإيطالية على التعامل مع أثارها.