البابا: رفض الاقتصاد الربحي البحت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى رفض الاقتصاد الذي يبحث عن الربح فقط بينما يستثني الأمور الأخرى.

وفي رسالة فيديوية بثتها وكالة (فاتيكان نيوز) الجمعة، بعنوان “لأولئك الذين يحملون مسؤوليات اقتصادية”، ذكر البابا أنه “لا يمكن للاقتصاد أن يسعى الى زيادة الربحية فقط عن طريق تقليص سوق العمل، وبالتالي خلق أشخاص مستبعدين جدد”، بل “يجب اتباع مسار رجال أعمال، سياسيين، مفكرين ومسؤولين اجتماعيين يضعون الإنسان بالمقام الأول، والقيام بكل شيء ممكن لضمان توفير فرص عمل لائقة”.

وخلص البابا الى القول “لنرفع صوتنا معا لكي يمتلك المسؤولين عن تخطيط وإدارة الاقتصاد الشجاعة لرفض اقتصاد الاستبعاد، ومعرفة كيفية فتح طرق جديدة”.