السعودية تبحث وأمريكا مجالات التعاون والشراكة بقطاعي الإعلام والترفيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الرياض ـ قالت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية إنه جرى بحث مجالات التعاون والشراكة في قطاعي الإعلام والترفيه مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بيان للخارجية الجمعة، أن “الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، التقى بمقر إقامته في لوس انجلوس اليوم، مجموعة من رؤساء شركات صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية”.

وذكر البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والشراكة في قطاعي الإعلام والترفيه، واستعراض آخر التقنيات الحديثة في هذا الشأن”.

وخلص البيان الى القول إن “اللقاء تم بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد، وعدد من المسؤولين”.