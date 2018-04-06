قافلة الأزهر الطبية تجري 14 عملية جراحية وتفحص 827 مريضا بمثلث حلايب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قالت جامعة الأزهرة إن قافلتها الطبية الموفدة إلى مدينتي “حلايب وشلاتين”، أمس الخميس بدأت عملها، حيث قام أطباء القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 827 مريضا، إضافة إلى إجراء 14 عملية جراحية، بين كبرى ومتوسطة.

وأضاف بيان للأزهر الجمعة، أن “القافلة التي يستمر عملها حتى التاسع من أبريل الجاري، قامت بصرف الأدوية للمرضى بالمجان، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة”، وذكر أن “العمليات الجراحية التي أجرتها قافلة الأزهر الطبية، تنوعت بين جراحة عامة وأنف وأذن وعظام ونساء ورمد، وتمكنت طبيبات القافلة من إنقاذ حياة سيدة كانت تعاني من نزيف حاد، حيث تم تحويلها من مدينة حلايب إلى مستشفى الشلاتين، مقر عمل القافلة”.

وأشار الأزهر الى أن “القافلة تضم 21 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في 13 تخصصا، تشمل: العظام، الباطنية، الرمد، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، النسائية، المخ والأعصاب والتخدير”، وأنه “تصاحب القافلة الطبية، قافلة أخرى إنسانية وتنموية، إضافة إلى عدد من الدعاة والوعاظ، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تكامل الدور الدعوي مع العمل التنموي والدعم الصحي”.

وقال “إرسال هذه القافلة يأتي في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وانطلاقًا من إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في داخل مصر وخارجها”.