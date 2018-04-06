أوروبا تراقب الوضع بين غزة وإسرائيل وتدعو لضبط النفس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في ضوء استمرار التوتر على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، دعا الاتحاد الأوروبي الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى ضبط النفس والتصرف بقدر عال من المسؤولية.

وأشار بيان صادر عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد، بأن بروكسل تتابع تطورات الأمور عن كثب خاصة في ضوء الإعلان عن مزيد من التظاهرات في غزة خلال الأيام القادمة.

ودعا الاتحاد الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد أو فقدان الأرواح، وقال البيان إنه “مع اعترافنا بحق التظاهر السلمي، نتوقع من أولئك الذين يقومون بالاحتجاجات في غزة تجنب أي تحريض على العنف”.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن رغبته بأن يتم الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات.

وخاطب الأوروبيون الطرف الإسرائيلي بالتأكيد على ضرورة أن تحترم السلطات حق الاحتجاج السلمي وأن يكون ردها “متوازناً” عندما يتم استخدام القوة للدفاع عن المصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بإجراء تحقيقات في حقيقة أحداث العنف التي حصلت الأسبوع الماضي في قطاع غزة، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل جملة وتفصيلاً.

وكانت الاحتجاجات التي اندلعت في قطاع غزة للمطالبة بحق العودة، منذ 30 آذار/مارس الماضي أدت إلى مقتل 21 شخصاً بالإضافة إلى وقوع إصابات قُدرت بالمئات.